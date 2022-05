L’incontro tra KK e Dela programmato ma mai consumato, ma il patron non farà sconti

Magari sarà per una revisione, magari per una sfilata sugli Champs Elysees, fatto sta Kalidou Koulibaly ha trasferito le sue auto da Napoli a Parigi. La casa madre, la casa del futuro della famiglia con vista sulla Torre Eiffel. E d’accordo, di questi tempi e con il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, notizie del genere destano sempre una certa sensazione, però fino a che non arriverà un’offerta concreta e ritenuta congrua da De Laurentiis – che lo valuta 40 milioni di euro -, o magari fino a che il presidente e il suo manager Fali Ramadani non riprenderanno le fila di un incontro programmato prima della fine del campionato e poi mai più consumato, Kalidou va considerato il nuovo capitano della squadra e soprattutto il più fermo dei punti fermi di Spalletti. Le voci intorno a lui, nel frattempo, si moltiplicano: suggestive come il Barça, che però ha problemi di operatività sul mercato, oppure datate come il Chelsea e il Psg. E ancora: se il rinnovo non andrà in porto, e se alla fine non dovesse arrivare la famosa proposta di cui sopra, Koulibaly potrebbe restare a scadenza.

Fonte: CdS