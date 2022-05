Liam Brady, ex Calciatore, intervistato alla Fondazione Niccolò Galli:

“Ho tifato l’Inter per lo Scudetto, ma il Milan ha meritato. La Juve? Ha vinto abbastanza. La Serie A non è molto lontana dalla Premier come intensità, secondo me è molto migliorata: ci sono buoni giocatori nel Milan, nell’Inter, nella Juve. Il Napoli ha fatto bene, ma bisogna vedere il valore dei club quando giocano le coppe”.