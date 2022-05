Le Coppe si sognano, ad Avellino si creano e la Uefa le sceglie

325 ore di lavoro. Tante ne sono occorse per forgiare la Coppa dalle grandi orecchie che stasera Ancelotti e Klopp si contenderanno. Un trofeo realizzato ad Avellino, curato nei dettagli dai maestri cesellatori del laboratorio di Vicenza, prodotto e firmato da Iaco Group. La Coppa è d’argento con bagno galvanico in oro bianco, la finitura dell’interno in oro 24 carati ed è alta circa 74 cm e pesa 10 kg circa. C’è sempre e ci sarà sempre un pezzo di Italia e di Campania in ogni finale di coppe europee da qui a prossimi anni. Perché la Uefa si è affidata alla società di Avellino per ogni coppa, (Iacovacci Group) sia per club che per nazionali. E la Uefa ha definito le coppe «monumenti al talento della produzione italiana». L’intera operazione viene eseguita principalmente a mano, con macchinari di precisione coinvolti in gran parte del processo. Questa è una storia di successo made in Campania, del Sud, motivo di orgoglio perché è sinonimo di leadership mondiale nel campo della realizzazione dei trofei di élite. Non solo questa. Tutto ciò che verrà alzato al cielo in una notte di festa, è firmato dalla famiglia Iacovacci.

Il Mattino