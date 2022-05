L’addio di Cavani ai tifosi del Manchester. Il suo futuro è tutto un punto interrogativo

Sembra il tormentone di ogni estate, ma anche quest’anno ritorna il sogno Cavani, forse però adesso c’è qualche elemento in più che fa pensare ad un possibile ritorno del Matador, come scrive il Corriere dello Sport. È durata appena due stagioni l’esperienza di Edinson Cavani con la maglia del Manchester United, parentesi della carriera dell’attaccante uruguaiano che ha comunque collezionato 59 presenze condite da 19 gol con la maglia dei Red Devils. In scadenza di contratto a fine giugno, El Matador ha salutato i tifosi dello United in un’intervista esclusiva ai microfoni del club.

“Ho sinceramente solo parole di gratitudine per i tifosi del Manchester United. Mi hanno mostrato grande rispetto fin dal primo momento in cui sono arrivato. Penso che abbiano riconosciuto tutto l’impegno che ho sempre cercato di mettere. Ho cercato di dare il meglio di me stesso per questa squadra. Sono davvero molto riconoscente e avrò un bel ricordo di questo affetto“.

“Una delle cose che mi ha lasciato con l’amaro in bocca è stato il non aver avuto i tifosi con noi nella scorsa stagione, quando abbiamo fatto bene. In questa stagione, con i tifosi presenti, non ho potuto mostrare quello che avrei voluto. Avrei voluto segnare i gol che ho segnato la scorsa stagione e festeggiarli con loro – ha spiegato l’ex Napoli e Palermo –. Ma voglio ringraziare sinceramente i tifosi dal profondo del mio cuore, perché mi hanno sempre mostrato tanto affetto, e questo è molto importante per un calciatore“.

Ma quale sarà il futuro di Cavani, e soprattutto dove. Con contratto ormai in scadenza e l’addio dichiarato, si aprono tanti interrogativi sul futuro di Cavani. Il Matador ha i due figli più grandi che vivono a Napoli e potrebbe essere affascinato da un ritorno in Italia. Nei giorni scorsi è venuto alla ribalta l’interesse della Salernitana, confermato pubblicamente anche dal presidente Iervolino, desideroso di regalare un colpo ai suoi tifosi dopo la miracolosa salvezza. Nei giorni scorsi il fratello agente ha ribadito che nessuno lo ha contattato finora, ma ha anche svelato che il ritorno a Napoli sarebbe una soluzione gradita.