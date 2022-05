La Roma ricomincia dall’entusiasmo, già 21mila abbonamenti venduti

Oltre centomila tifosi hanno festeggiato la vittoria della Conference League tra le vie di Caracalla, Circo Massimo e Colosseo. Uno spettacolo surreale, che ha bloccato il centro della capitale ed emozionato non solo i romani ma anche i turisti. Tutti con il telefono in mano a immortalare una scena – per loro – senza precedenti, un ricordo in più della loro vacanza nella capitale da raccontare ad amici e parenti e da condividere sui loro profili social. Un fiume in piena di romanisti partito da Porta Ardeatina e terminato cinque ore dopo a via Labicana, con un tramonto giallorosso che rendeva l’atmosfera ancor più suggestiva. L’impresa della Roma resterà nella storia, l’entusiasmo dei tifosi chiaramente si trascinerà anche nel corso della prossima stagione e ha avuto degli effetti incredibili anche sulla campagna abbonamenti, come riportato dal Corriere dello Sport.

Partiamo da un primo dato, che probabilmente racchiude tanto romanticismo ma allo stesso tempo la sana follia del tifo giallorosso. Durante la finale di Conference contro il Feyenoord sono stati venduti circa un centinaio di abbonamenti: in quei novanta minuti al cardiopalma qualcuno ha avuto la grande idea di allentare la tensione sottoscrivendo la tessera per seguire la Roma la prossima stagione. Insomma, con la squadra e Mourinho a prescindere dal risultato. Il secondo dato, il più importante, riguarda il numero degli abbonamenti sottoscritti in meno di dieci giorni. La Roma ha raggiunto la cifra record di ventunomila abbonati, con la stagione appena conclusa. Ventunomila, lo stesso numero – già importante – di tessere vendute la scorsa stagione dopo due mesi di campagna. Cifra destinata ad aumentare nelle prossime settimane, spinta dall’entusiasmo della vittoria e di una proprietà che punta a crescere sempre di più per raggiungere nuovi traguardi.