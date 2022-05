KK e Fabian, siamo solo agli inizi, ma sarà dura venirsi incontro…

Sarebbe stato molto difficile, forse impossibile. La linea “ridotta” rispetto agli ingaggi “pesanti” della rosa era chiara già da un po’ e si sapeva che avrebbe “messo in pericolo” la permanenza di alcuni gioielli. Oltre una certa soglia il club di De Laurentiis non è più in grado di spingersi. E’ esclusivamente questo il motivo per cui, si legge su Il Mattino – a Koulibaly, che attualmente guadagna 6,5 milioni netti l’anno, è stato proposto di spalmare il suo stipendio su quattro anni di contratto. Offerta rispedita al mittente dal senegalese, il cui agente, Ramadani, ha iniziato a sondare le piste Juventus e Barcellona. Discorso simile per Fabian Ruiz, che non ha di certo fatto i salti di gioia dinanzi alla prospettiva di un ridimensionamento economico del suo ingaggio. Per entrambi siamo soltanto alle fasi iniziali di una trattativa che potrebbe protrarsi parecchio nel tempo, ma una cosa è certa: trovare un punto d’incontro, con queste premesse, non sarà per nulla semplice.