Kalidou per il momento parte col Senegal. Riscatto per Anguissa

Frank è stato riscattato, e d’accordo, ma gli altri? Beh, con ordine. E dunque, Koulibaly: neanche il tempo di finire il campionato e via a dare l’anima per la Nazionale. Il Senegal: tra una settimana è in programma la prima gara di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa – appena conquistata con la fascia al braccio – con il Benin; e a seguire, martedì 7 giugno, trasferta in Ruanda per il bis. Poi, le vacanze e chissà cosa: nel senso che il Napoli partirà per il ritiro di Dimaro l’8 luglio, e va sa sé che cominciare la preparazione del campionato e della Champions con Kalidou avrebbe un significato diverso.

Fonte: Cds