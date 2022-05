In attesa di Politano e Lozano, Giuntoli monitora due esterni del nostro campionato

Il gioco di Luciano Spalletti è molto legato alle corsie esterne, per dare imprevedibilità alla manovra e mettere Osimhen nelle migliori condizioni di incidere in area di rigore. Quest’anno il rendimento di Lozano e Politano, per una serie di motivi non è stato dei migliori e il loro futuro è incerto. Il d.s. Giuntoli, come riporta il CdS, si guarda già altrove e non mancano le alternative. La prima è Federico Bernardeschi, non ha rinnovato con la Juventus, perciò si libererà a costo zero. L’ostacolo è l’ingaggio che non rientra nella nuova politica del Napoli, quindi non è semplice come operazione di mercato. Il secondo nome è Gerard Deulofeu. L’Udinese chiede sui 15/20 milioni e può ricoprire diversi ruoli, compreso la seconda punta. In questo caso sarebbe legato a Mertens e al suo eventuale rinnovo, ma questa è un’altra storia.

La Redazione