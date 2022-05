Gli azzurri impegnati nelle varie nazionali per la UEFA Nations League, e la Coppa d’Africa

Sono quattro gli azzurri convocati da Mancini per le gare di UEFA Nations League, Insigne, Meret, Di Lorenzo e Politano. Di seguito gli altri convocati nelle varie nazionali sparse per il mondo sia per la stessa competizione che per la Coppa d’Africa.

Elmas: Bulgaria-Macedonia (2 giugno); Gibilterra-Macedonia (5 giugno); Macedonia-Georgia (9 giugno); Macedonia-Gibilterra (12 giugno)

Lobotka: Bielorussia-Slovacchia (3 giugno); Slovacchia-Kazakistan (6 giugno); Azerbaigian-Slovacchia (10 giugno); Kazakistan-Slovacchia (13 giugno)

Mertens: Belgio-Olanda (3 giugno); Belgio-Polonia (8 giugno); Galles-Belgio (11 giugno); Polonia-Belgio (14 giugno)

Rrahmani: Cipro-Kosovo (2 giugno); Kosovo-Grecia (5 giugno); Irlanda del Nord-Kosovo (9 giugno); Kosovo-Cipro (12 giugno)

Zielinski: Polonia-Galles (1 giugno); Belgio-Polonia (8 giugno); Olanda-Polonia (11 giugno); Polonia-Belgio (14 giugno)

– Coppa d’Africa –

Anguissa: Camerun-Kenya (4 giugno); Burundi-Camerun (8 giugno)

Koulibaly: Senegal-Benin (4 giugno); Ruanda-Senegal (7 giugno)

Ounas: Algeria-Uganda (4 giugno), Tanzania-Algeria (8 giugno)

Osimhen: Ecuador-Nigeria (amichevole 3 giugno); Nigeria-Sierra Leone (Coppa d’Africa 9 giugno); Mauritius-Nigeria (Coppa d’Africa 13 giugno)

Alessandro Zanoli è stato convocato con l’Under 21. Questi gli impegni per le qualificazioni europee:

Lussemburgo-Italia (6 giugno)

Svezia-Italia (9 giugno)

Irlanda-Italia 14 gougno

Il nuovo acquisto azzurro Mathias Olivera sarà impegnato nella tripla amichevole che l’Uruguay disputerà con Messico (3 giugno), Stati Uniti (5 giugno), Giamaica (11 giugno)