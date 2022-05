Gennaro Iezzo compie il “miracolo”: il Botev Vratsa è salvo

5 partite. Tante ne ha avute a disposizione Gennaro Iezzo e ce l’ha fatta. Ha compiuto una sorta di miracolo calcistico ed ha salvato il Botev Vratsa, squadra bulgara in cui era subentrato come allenatore alla fine di aprile e che milita in Parva Liga, ovvero la Serie A bulgara. Decisiva la vittoria per 3-2 nello spareggio contro l’Etar Veliko Tarnovo, squadra che si era classificata quarta nella Vtora Liga, la seconda divisone bulgara. A seguirlo nell’avventura in Bulgaria c’erano anche altri due italiani: Pasquale D’Aniello, nel ruolo di vice allenatore, e Daniele Lanza come preparatore dei portieri. Prima della gara decisiva contro l’Etar Iezzo aveva ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta con il Botev, riuscendo ad evitare l’ultimo posto e a giocarsi la salvezza nello spareggio.

fonte: gianlucadimarzio.com