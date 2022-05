Gazzetta – Juan Jesus a Napoli un altro anno, con “opzione”

E’ di ieri la notizia del rinnovo di Juan Jesus col Napoli, il difensore brasiliano ha poi twittato tutta la sua gioia per il continuo del cammino in azzurro. La Gazzetta dello Sport scrive dei dettagli, “Juan Jesus resta a Napoli per un altro anno e con l’opzione per la stagione 2023-2024. Sarà nuovamente il primo ricambio della retroguardia” dunque, oltre al rinnovo del contratto, è stata rinnovata anche l’opzione per il prolungamento del rapporto tra Juan Jesus e il Napoli. Il brasiliano potrebbe, quindi, restare in azzurro fino al 2024 .