Da Roma – Convincere Mertens sarebbe il “capolavoro” della Lazio

A Napoli si scrive e dice di un incontro tra De Laurentiis e Mertens la prossima settimana, a Roma si insiste nel vedere il folletto belga accasarsi alla Lazio. Ne parla Il Messaggero facendo il punto sul mercato della Lazio. La firma del rinnovo di Sarri fino al 2025 è sempre più vicina: c’è l’accordo di massima sulla cifra (3,5 milioni circa più bonus). Il primo obiettivo si chiama Carnesecchi dell’Atalanta. La società è d’accordo e sta studiando la formula per arrivare alla cifra richiesta dalla Dea. In difesa è molto calda la pista Romagnoli. Per rinforzare la fascia sinistra il prescelto è Emerson Palmieri del Chelsea seguito da Parisi dell’Empoli. Il sogno in mezzo al campo è Loftus-Cheek dal Chelsea, ma Sarri accoglierebbe bene anche Allan dall’Everton. In attacco Immobile attende un vice e il capolavoro sarebbe convincere Mertens in scadenza col Napoli.