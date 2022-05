Da Jesus a Kvaratskhelia, le comunicazioni sono ufficiali. Le altre in essere

Comunicazioni ufficiali. Fatte in casa:

«La SSC Napoli ufficializza la conferma in azzurro di Juan Jesus».

E made in Georgia: «Khvicha Kvaratskhelia ha già firmato un contratto con il Napoli».

A dare la notizia del rinnovo di JJ è proprio il club azzurro, mentre la seconda porta la firma di Archil Beridze, presidente della Dinamo Batumi. In due giorni, insomma, il mercato s’è svegliato e poi ha danzato in mezza Europa, considerando gli annunci del riscatto di Anguissa dal Fulham e dell’acquisto di Olivera dal Getafe, ma ora è l’Italia a essere il centro del mondo del ds Giuntoli: si tratta con Federico Bernardeschi, parametro zero che però non fa esattamente rima con l’esigenza di ridurre il monte-ingaggi, e poi con l’Udinese per Gerard Deulofeu. Valutato tra 15 e 20 milioni. La prossima settimana, nel frattempo, sono attese le risposte di altri due illustri svincolati: Ospina e Mertens.

Fonte: CdS