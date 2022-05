C’è una richiesta speciale della Dinamo Batumi per Kvaratskhelia

E’ ufficiale il rinnovo di JJ: uno più uno, e dunque fino al 2023 con opzione per un’altra stagione. «Juan Jesus è un ottimo calciatore e una bravissima persona. Sono molto contento che resterà ancora con noi», il commento di De Laurentiis in calce al comunicato della società. Sono ufficiali anche le dichiarazioni rilasciate in patria dal presidente della Dinamo Batumi su KK: «Il contratto con il Napoli è già stato firmato: sono venuti a Batumi degli emissari italiani e nei prossimi giorni andrò in Italia insieme con il suo agente». E in quell’occasione chiederà a DeLa un permesso speciale: «Il mio sogno è che Kvaratskhelia giochi il primo turno di qualificazione alla Champions League con noi, dal momento che si può fare». Le partite sono in programma il 21 e il 24 giugno.

Fonte: CdS