Carnevale, dir. Udinese: “Deulofeu al Napoli? E’ un ragazzo fortissimo, un trascinatore”

Il dirigente, capo scouting dell’Udinese, Andrea Carnevale, ha parlato oggi ali margini del ‘Miti dello Sport’ al Summer Show in Cilento, soffermandosi tra le altre cose, sull’interesse del Napoli per Deulofeu. “Deulofeu al Napoli? E’ un ragazzo fortissimo, ha recuperato in pieno. Ha fatto la bellezza di 13 gol, tantissimi assist. Mi auguro che rimanga a Udine, perché così ci sarà meno sofferenza per noi. L’Udinese è una squadra piccola, quest’anno ci siamo salvati bene grazie a Deulofeu e Beto. Deulofeu può giocare nelle grandi squadre italiane e all’estero, mi auguro possa rimanere ancora qualche anno con noi. Poi chissà, forse andrà al Napoli, al Milan o all’Inter, questo non lo so. Dietro a Osimhen lo vedo bene? Assolutamente sì, questo è un giocatore che ti fa fare anche gol, è un trascinatore e un fuoriclasse”.