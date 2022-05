Carnevale: “Deulofeu, non so, ma potrebbe anche andare a Napoli”

Andrea Carnevale, dirigente, capo scouting dell’Udinese, ha parlato a margine del premio ‘Miti dello Sport’ al Summer Show in Cilento:

Voto alla stagione del Napoli? Bisogna dire che arrivare terzi è un grande obiettivo, perché il Napoli giocherà ancora un anno in questa grande competizione che è la Champions. Tutto l’ambiente, dal presidente ai tifosi, vorrebbe vincere, ma quando perdi con Empoli, Spezia e soprattutto lo scontro diretto col Milan, è giusto che vincano i rossoneri. In alcune partite è mancato di temperamento, credevo che questa squadra potesse fare il salto di qualità ma non è stato così. Oggi non ti regala niente nessuno, arriva lo Spezia e può anche batterti. Anche noi potevamo pareggiare a Napoli.

Deulofeu al Napoli? E’ un ragazzo fortissimo, ha recuperato in pieno. Ha fatto la bellezza di 13 gol, tantissimi assist. Mi auguro che rimanga a Udine, perché così ci sarà meno sofferenza per noi. L’Udinese è una squadra piccola, quest’anno ci siamo salvati bene grazie a Deulofeu e Beto. Deulofeu può giocare nelle grandi squadre italiane e all’estero, mi auguro possa rimanere ancora qualche anno con noi. Poi chissà, forse andrà al Napoli, al Milan o all’Inter, questo non lo so. Dietro a Osimhen lo vedo bene? Assolutamente sì, questo è un giocatore che ti fa fare anche gol, è un trascinatore e un fuoriclasse”.

Le dichiarazioni su TMW