Arnautovic non è sul mercato, ma per lui c’è la fila: Napoli compreso

Il Bologna già trema solo all’idea che la Juventus, ma anche il Milan e il Napoli e un paio di club di Premier League possano strapparle Marko Arnautovic. In pratica c’è la fila. Il Corriere dello Sport afferma che il calciatore è diventato oggetto dei desideri “nonostante il Bologna abbia fatto sapere che Arna non è sul mercato e che farà di tutto e di più eventualmente per convincerlo a rispettare il lungo contratto che lo lega alla società rossoblù. Tutto vero, ma è inutile far finta di niente o ritenere che questo problema non nascerà mai, la verità è che il nuovo responsabile dell’area tecnica del Bologna Giovanni Sartori potrebbe correre il pericolo di dover andare addirittura alla ricerca di un sostituto dell’attaccante austriaco anziché di un vice Arnautovic”.