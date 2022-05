Adam Ounas in Nazionale: va in Algeria per la Coppa d’Africa

Saranno 12 i calciatori del Napoli impegnati con le nazionali nel prossimo mese di giugno. Si è aggiunto anche Adam Ounas. Che, nonostante un finale di stagione sfortunato, per via dei continui contrattempi muscolari è stato inserito tra i convocati dell’Algeria. L’azzurro, come Koulibaly, Anguissa e Osimhen giocherà per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa del 2023.