UFFICIALE – I convocati dell’Italia Under 15. Nella lista due azzurrini di Sorano

In occasione del doppio test amichevole del primo e del tre Giugno contro il Kosovo, il c.t. dell’Italia Under 15 Massimiliano Favo ha diramato la lista dei convocati. Il raduno inizierà il 30 Maggio a Novarello e nella lista anche due ragazzi del Napoli. Si tratta del portiere Andrea Sorrentino e il difensore Christian Garofalo. L’Italia Under 17 del c.t. Bernardo Corradi invece è stata sconfitta ai quarti di finale contro l’Olanda per 2-1.

Portieri: Tommaso Vannucchi (Fiorentina), Andrea Sorrentino (Napoli);

Difensori: Federico Colombo (Milan), Giorgio Vezzosi (Sassuolo), Raul Zinni (Roma), Francesco Verde (Juventus), Christian Garofalo (Napoli), Cristian Cama (Roma), Matteo Cocchi (Inter), Tommaso Rugani (Empoli);

Centrocampisti: Alessandro Olivieri (Empoli), Gianluigi Santucci (Benevento), Alessandro Di Nunzio (Roma), Niccolò Gariani (Atalanta), Alessandro Ciardi (Inter), Guido Della Rovere (Cremonese);

Attaccanti: Francesco Castaldo (Bologna), Stefano Maiorana (Fiorentina), Carlo Evangelista (Fiorentina), Andrea Orlandi (Empoli), Mattia Liberali (Milan), Alex Castiello (Atalanta), Mattia Mosconi (Inter).

Fonte: figc.it