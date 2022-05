Tutti pazzi per Asllani: Inter in pole, ma ci pensano anche Napoli e Lazio

Una delle sorprese del campionato è stata l’Empoli, che ha raggiunto una salvezza agevole e messo in mostra alcuni giovani interessanti come Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese è diventato uno dei perni del centrocampo di Andreazzoli, abbinando qualità e quantità, garantendo equilibrio alla squadra toscana. Molte le squadre di Serie A che hanno messo gli occhi sul giovane talento dell’Empoli: l’Inter è quella più vicina all’accordo, favorita anche dai buoni rapporti con la società toscana e la possibilità di inserire contropartite tecniche. A Milano sarebbe un vice Brozovic, ma anche la Lazio ha messo gli occhi su Asllani per sostituire il partente Lucas Leiva, mentre al tecnico del Napoli Spalletti piace molto l’albanese, ma resta da capire come si evolverà il centrocampo azzurro in base anche al futuro di Fabian Ruiz.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com