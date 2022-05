Taglialatela sul dualismo in porta: “Basta equivoci, è il momento di scegliere”

Taglialatela come si regolerebbe? «È il momento di uscire dagli equivoci. Il Napoli ha due grandi esponenti del ruolo, diversi nella loro natura. Uno ha una personalità silenziosa che incide; l’altro ha un talento che per me resta tale».

A 25 anni, non si può poltrire in panchina. «Io in Meret credo sempre, penso che possa ancora imporsi come tra i più bravi in Italia, nonostante sia gracile e sembra – almeno dall’esterno – non ami le pressione. Fossi nel club, però, gli rinnoverei il contratto e poi gli concederei un anno di prestito o anche due. La condizione, ovviamente, è che intanto resti Ospina. Se invece Ospina andasse via, al fianco di Meret ci vorrebbe una figura rassicurante, saggia, che offra garanzia ma che non ne mini le certezze del ragazzo».