Taglialatela consiglia il Napoli: “Meret è ancora giovane, ma ha bisogna di fiducia e serenità”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, è intervenuto Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli. Il focus del suo intervento è stato, ovviamente, il dualismo tra Ospina e Meret. Taglialatela ha cercato di dare una soluzione che possa avvantaggiare tutti: “Ospina ha dato grandi garanzie, è un portiere di caratura internazionale e soprattutto offre grande sicurezza. Meret è ancora giovane, ha dimostrato di essere un gran portiere, ha bisogno di fiducia e continuità. Deve migliorare nella personalità. Il Napoli deve decidere a chi affidare la porta titolare, se tieni Ospina magari Meret lo fai crescere altrove. O gli danno fiducia o va altrove. Se vanno via entrambi, ci sono tanti portieri bravi che potrebbero venire a Napoli, questo dipende dal tecnico e dal tipo di profilo che cerca. Meret è stato pagato quasi 30 milioni, la società vorrà riprendere quest’investimento. Se il tecnico, però, dice che Ospina è incedibile bisogna capire cosa fare con questo ragazzo“. Quando chiamato in causa, Meret ha spesso mostrato delle incertezze e insicure che si sono rivelate fatali come contro l’Empoli. Questo il commento di Taglialatela: “Il portiere ha bisogno di serenità, se devi partire bene devi farlo partendo da dietro. C’è anche una questione anagrafica, il Napoli pensa a ringiovanire la squadra e abbassare il monte ingaggi. Non credo arriveranno grandissimi nomi, ma sicuramente giocatori con delle ottime prospettive“.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com