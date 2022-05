In attesa che il calcio femminile possa passare al professionismo, questo dal Primo Luglio, arriva un’altra svolta importante per la serie A maschile. Dalla prossima stagione ci sarà il debutto dell’arbitro nativo di Livorno Maria Sole Ferrieri Caputi. Non è la prima volta però, visto che debuttò in Coppa Italia in un Cagliari-Cittadella, successo dei sardi nella circostanza. Mentre a livello femminile ha arbitrato la finale di Coppa Italia e anche di Supercoppa italiana.

La Redazione