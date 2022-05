SKY – Operazione Anguissa: il Fulham non ha fatto sconti

Era previsto già dalle prime giornate in cui ha giocato. Il suo riscatto non è stato mai messo in discussione. Anguissa, fisico, solido, “verticale” è da subito sembrato ciò che mancava nel centrocampo del Napoli. Il suo riscatto è stato “ufficializzato” dallo stesso patron partenopeo durante la conferenza per la presentazione del prossimo ritiro in Trentino, ma le cifre dell’ operazione le ha rese note la redazione di Sky Sport. 15 milioni di euro, pagabili in tre esercizi. Non c’è stato, quindi, il celebre “sconto” che gli inglesi avrebbero dovuto concedere al Napoli. L’operazione si è conclusa alle cifre pattuite da Giuntoli e il dirigenti del Fulham l’estate scorsa, quando il poderoso centrocampista è arrivato, in prestito, alla corte di Spalletti.