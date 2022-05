Sconcerti: “Koulibaly? Non capisco il motivo di non cederlo”

Il giornalista Mario Sconcerti, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “ Bernardeschi è un calciatore importante. Può coprire più ruoli, ha esperienza e classe. Il suo vero ruolo è quello che più serve al Napoli, un’ala di qualità che salta l’uomo. Farebbe comodo al Napoli. E’ difficile un giocatore che migliori una squadra, Bernardeschi lo può fare. Koulibaly? Senza Koulibaly, il Napoli non giocherebbe in 10, avrà già sotto occhio un grosso difensore. Il nuovo modo di essere tifosi è avere fiducia nella società. Se dovessero arrivare offerte importanti, non capisco il motivo di non cederlo. In quel ruolo i calciatori li trovi”.