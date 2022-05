Salvatore Soviero, ex Portiere: “Meret? Un grosso potenziale”

A “Marte Sport Live”, Salvatore Soviero, ex portiere:

“Io sento parlare di Sirigu, se lo prendi c’è qualche possibilità di confermare Meret. Io penso che confermeranno Meret, darei via Ospina e Meret e punterei su un giovane come Gollini e Sirigu.

Il Napoli ha bisogno di gente che ha rilevanza nello spogliatoio, pur non giocando. Cragno? Fisicamente, oggi, giocano portieri molto strutturati. Farebbe fatica in una piazza come Napoli.

Musso, con l’Udinese fece un campionato straordinario. Ma non si è ripetuto con l’Atalanta. Deve ritornare a lavorare. Altrimenti a Napoli fatica anche lui. Quando uno, come l’allenatore tecnico del Napoli, non ha mai giocato, non può far crescere i giocatori. Questa è una delle pecche del Napoli, non vedo migliorato Meret che ha grosso potenziale. Se un preparatore dei portieri non ha mai parato, come fa a insegnare a parare? Il portiere è fatto anche di stati d’animo”.