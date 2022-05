Saco-Ambrosino e il Grifone scende ancora di categoria: Napoli Primavera salvo

Genoa nel ritorno dei play-out il Nicolò Frustalupi, si è salvato, raggiungendo l’obiettivo prefissato dalla società. Ancora una volta il Napoli trascina nel purgatorio della retrocessione il Grifone: due settimane dopo la discesa dei “grandi”, tocca ai grifoncini, battuti da un Napoli cinico sotto porta con la frustata di testa di Idasiak, che para al 90′ un rigore che poteva riaprire il match. Tre elementi fondamentale Grazie al 2-0 rifilato alnel ritorno dei play-out il Napoli Primavera , guidato da, si è salvato, raggiungendo l’obiettivo prefissato dalla società. Ancora una volta iltrascina nel purgatorio della retrocessione il: due settimane dopo la discesa dei “grandi”, tocca ai grifoncini, battuti da uncinico sotto porta con la frustata di testa di Saco e il rigore perfetto di Ambrosino (20 gol in stagione per lui). Poi, a chiudere la saracinesca ci pensa, che para al 90′ un rigore che poteva riaprire il match. Tre elementi fondamentale

plasmati dalle mani di Frustalupi: «Sono felice per Idasiak, Saco è stato fondamentale. Ambrosino sa che ha ancora difetti, ma ci ha lavorato: 20 gol non si fanno a caso. Come lui tanti altri sono cresciuti: Iaccarino, Vergara, devo ringraziare tutti», le parole dell’allenatore. «Il club mi aveva chiesto la salvezza e l’abbiamo meritata». Quanto fosse importante la partita per il Napoli Primavera lo dimostra il pienone dell’impianto di Cercola: un migliaio di spettatori e anche un centinaio di ultras della Curva B, un gesto apprezzato dal tecnico toscano:

«Uno spettacolo, li ringraziamo». L’ex vice di Mazzarri aveva un solo anno di contratto e potrebbe già salutare in estate. All’orizzonte, invece, una stagione che vedrà gli azzurrini anche in Youth League: «Vedremo cosa vorrà fare il club». Vietato sbagliare. O scherzare col fuoco.