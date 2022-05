Per Deulofeu, il Napoli ha una carta da giocarsi. Il Brasile “chiama” Mertens

Il Napoli ha da sempre mille appuntamenti tra mercato, cessioni e rinnovi. Su quest’ultimo tema c’è la questione Dries Mertens e il mancato incontro che in questi giorni non c’è stato. Secondo il Corriere dello Sport, il belga attende la chiamata del presidente De Laurentiis per discutere di cifre e durata del contratto. Nel frattempo il Brasile prova a “chiamare” Dries per cercare di avere la disponibilità, ma la sua priorità è l’azzurro. Su Deulofeu invece il prezzo è sui 15/20 milioni e la carta è da sempre l’amicizia con il club friulano. Ci si siederà ad un tavolo, ma prima si capiranno le intenzioni di Mertens, le tentazioni sudamericane si iniziano a sentire.

La Redazione