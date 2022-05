Napoli e Genoa, incrocio di mercato: si sfidano per Hjulmand

Ogni volta che si sono incrociate in questa stagione Napoli e Genoa è successo qualcosa di incredibile: vittoria al 90′ a Genova e retrocessione dei liguri al Maradona. Adesso, con un campionato di Serie B da affrontare, il Genoa è a caccia di rinforzi adeguati per una rapida risalita di categoria. Tra i profili individuati c’è quello del 23enne Morten Hjulmand, centrocampista cresciuto nelle giovanili del Copenhagen e con alle spalle anche un’esperienza nell’Admira Wacker in Austria. Il danese è diventato fondamentale per la squadra pugliese e sembra difficile che se ne voglia privare per il campionato di Serie A da affrontare. Per assicurarsi il giocatore, tuttavia, non basterà convincere la società giallorossa a privarsene, bisognerà soprattutto battere la concorrenza del Napoli, anch’esso interessato al ragazzo.

Fonte: calciomercato.com