Napoli-Anguissa, promessa mantenuta. Twitter anche per Olivera

Ieri era in vena di cinguettii il presidente del Napoli, per quanto riguarda gli annunci ufficiali. Il primo twitter di AdL è stato per Andrè Frank Zambo Anguissa, come aveva anticipato nella presentazione del ritiro di Dimaro-Folgarida. Il club azzurro lo aveva promesso a Spalletti ed ha dato al Fulham ben 15 milioni per l’acquisto definitivo. Il secondo annuncio è stato Mathias Olivera, come riporta il Corriere dello Sport, risolto anche gli ultimi dettagli con il Getafe. Per il terzino sinistro il costo totale è sui 15 milioni bonus compresi e se la giocherà con Mario Rui. Bisognerà attendere ancora per il twitter presidenziale per Kvaratskeila, ma sarà lui il terzo acquisto della sessione estiva.

La Redazione