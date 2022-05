Mertens/ADL, incontro tra una settimana: il contratto è pronto

Per lui pare sia forte l’interesse della Lazio e del suo “maestro” Sarri, in più si dice di un’offerta dal Brasile, ma si sa che la priorità di Mertens è il rinnovo con il Napoli. L’incontro previsto in questi giorni è slittato, perchè il calciatore è in vacanza in Belgio, ma ne è stato fissato un altro. Cronache di Napoli titola: “Napoli, svolta Mertens: tra una settimana l’incontro con Aurelio De Laurentiis”. I giornale si sofferma sul futuro del belga: per lui, secondo quanto si apprende, è pronto un contratto di un anno con opzione per il secondo. Ufficiali Olivera e Anguissa, Fabian Ruiz è invece pronto a lasciare: Giuntoli punta su Barak. Intanto l’Udinese gioca al rialzo per Deulofeu.