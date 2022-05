Massimo Brambati, ex Calciatore: “Spalletti? Sarà rimasto deluso dalla personalità”

A “Marte Sport Live”, Massimo Brambati, ex Calciatore:

“Io credo che Spalletti ora conosce meglio la squadra, anche dal punto di vista caratteriale. La squadra ha bisogno anche di fisicità, vorrà completare la rosa con giocatori fisici. Spalletti sarà rimasto deluso dalla personalità che è mancata nei momenti chiave della stagione. Il Napoli ha dei giocatori sia fisici che tecnici, ma per come vede il calcio Luciano la fisicità sia una qualità principale. Tanti gol vengono presi su punizioni o calci d’angolo, per fisicità non guarda solo all’aspetto offensivo. Koulibaly? Bisogna capire prima di tutto lui cosa vuole fare, io credo che sia il perno dell’intero Napoli. La società deve fare uno sforzo per arrivare allo scudetto”.