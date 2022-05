Maniero: “Osimhen ha dato un apporto fondamentale al Napoli”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Filippo Maniero, ex calciatore di Milan, Venezia e Torino.

Su Osimhen

“Osimhen mi ha sorpreso, perché non lo conoscevo. Ha dimostrato di essere un attaccante di grande livello, e penso che il Napoli debba essere molto grato a Victor per l’apporto dato in questa stagione. Il Napoli deve ripartire da lui se vuole ambire a qualcosa di importante, poi ovviamente a livello di rosa dovrà essere fatta qualche altra operazione, ma Osimhen è secondo me fondamentale per ripartire. Senza di lui, il Napoli non avrebbe fatto lo stesso percorso”.