A “Marte Sport Live”, Luciano Tarallo, ex allenatore dei portieri del Napoli:

“La cosa più giusta è la conferma di entrambi i portieri. Ci vogliono tre portieri bravi, due ne abbiamo ci vuole un terzo che abbia esperienza. Marfella non è un portiere da Serie A. Le competizioni di quest’anno dovrebbero essere tre, basterebbe dividere le competizioni e far giocare un po’ tutti. Nikita Contini è un mio pupillo, è entrato a dodici anni nel mondo del calcio. È un profilo interessante. Io punterei più su Gollini che su Sirigu, ha un profilo internazionale. Gollini? sono poche le cose che deve cambiare. Io cambierei anche l’allenatore dei portieri. Bisogna entrare anche nell’aspetto mentale del portiere, se non ci sei passato è difficile trasmettere qualcosa”.



