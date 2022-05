Koulibaly, non solo Juventus e Barcellona: spunta anche un club inglese

Le strade di Koulibaly e del Napoli rischiano di separarsi: il rinnovo è una questione spinosa per le richieste economiche del giocatore e le necessità del club di diminuire il monte ingaggi. Sono molti i club interessati alla situazione del difensore senegalese: per primo si è mosso il Barcellona, che non può, al momento, soddisfare le richieste economiche del Napoli; poi anche la Juventus ha provato a sondare la pista Koulibaly, ma sembra molto difficile portarlo a Torino anche per il legame che unisce il giocatore a Napoli. Adesso, come afferma Sport Witness, anche il Chelsea si unisce alla corsa per il senegalese: i problemi difensivi della squadra di Tuchel sono noti, perderà Rudiger e Christensen a zero. Koulibaly sarebbe l’innesto giusto, ma bisogna partire da una base economica di 40 milioni a salire.

Fonte: calciomercato.it