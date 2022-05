Koulibaly-Juventus possibile, non dimentichiamo il precedente Higuain

Tra i tanti club che sono in corsa per Kalidou Koulibaly ci sarebbe anche la Juventus secondo Tuttosport e il quotidiano piemontese si esprime così al riguardo:

“In estate è altamente probabile che il difensore cambi maglia e in città sono sicuro del fatto che il 30enne direbbe no a qualsiasi proposta proveniente dalla Torino bianconera. E’ un’ipotesi che, tuttavia, pare scontrarsi con le regole non scritte delle trattative di mercato: lì dove gli affari sono affari, i soldi sono soldi e i precedenti – vedi il trasferimento di Higuain alla Juventus nel luglio 2016 previo pagamento dei 90 milioni della clausola rescissoria – insegnano che nulla si può dare per scontato”.