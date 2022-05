Kouibaly cuore d’oro: regala le maglie alla squadra di Arci Mediterraneo

Non è nuovo a gesti di cuore Kalidou Koulibaly e anche stavolta non è stato da meno: ha fatto recapitare alla squadra dell’– organizzazione napoletana che lavora per la pace, l’accoglienza ed i giovani, per cuiaveva anche presenziato qualche mese fa – composta da migranti, le maglie e tutto ciò che occorre per scendere in campo,. «Ci ha lasciato, come al solito, senza parole.. “Parlo io per voi,” ci disse nel corso della sua visita alla squadra e noi ci sentiamo più forti nella nostra battaglia contro il razzismo e la discriminazione., i ragazzi ti ringraziano e noi siamo onorati della tua amicizia» è il commento affidato ai social dell’associazione.