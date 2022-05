I rinnovi di Koulibaly e Mertens ancora in stallo, ecco il motivo

Probabilmente è ciò che i tifosi azzurri aspettano di più, ma il problema è che ancora tutto tace sui rinnovi di Mertens e Koulibaly. Il motivo vero, è che non c’è stata ancora la possibilità di sedersi e discuterne. Il belga ha il contratto in scadenza a luglio, mentre per Koulibaly c’è ancora un anno di tempo, e se De Laurentiis non vorrà perderlo a parametro zero, dovrà sbrigarsi a rinnovargli il contratto o venderlo al miglior offerente nelle prossime sessioni di mercato, come scrive ilmattino.it.