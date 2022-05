Gli azzurri: una squadra in nazionale, chiamati in 11. Ritorna la Coppa D’Africa

Da Alex Meret a Victor Osimhen, undici azzurri in nazionale, una vera e propria squadra per Luciano Spalletti. Sono tanti i calciatori che non potranno ancora dire sì alle vacanze, a cominciare dagli italiani: Insigne, Di Lorenzo e Meret sono stati convocati dal Ct Mancini per il match contro l’Argentina di mercoledì 1 giugno, una sfida tra i Campioni d’Europa in carica e i vincitori dell’ultima Coppa America. Successivamente, inizierà la terza edizione della UEFA Nations League, che prevede quattro partite a giugno e le ultime due gare a fine settembre. In Nations League anche altri elementi azzurri: Elmas, Lobotka, Mertens, ma anche Rrahmani e Zielinski. Torna anche la Coppa d’Africa: dopo il torneo dello scorso gennaio vinto dal Senegal di Kalidou Koulibaly, le nazioni africane tornano in campo per le qualificazioni alla coppa del 2023: Anguissa, Osimhen e lo stesso Koulibaly sono stati convocati da Camerun, Nigeria e Senegal. Tratto da Il Mattino.it