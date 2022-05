Giuntoli pensa ad altre due “B” in alternativa a Bernardeschi

Sempre di più si rincorrono le voci che vogliono Federico Bernardeschi, attaccante della Juventus e della Nazionale, al Napoli, ma il mercato non si ferma, ed in caso di esito negativo, Giuntoli ha pronto il piano “B”, in tutti i sensi, come scrive oggi Il Mattino. “ Il Napoli ha le idee chiare e non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato all’eventuale «no» da parte del giocatore della Juve e della Nazionale. E per la scelta non bisogna nemmeno cambiare pagine dell’agendina telefonica. Sempre alla lettera B, infatti, ci sono Barak e Brekalo. Il giocatore del Verona è sempre in cima ai pensieri di Giuntoli, ma anche di Spalletti. Questo perché il ceco – esattamente come Bernardeschi – sarebbe molto duttile dal punto di vista tattico. Un po’ mezzala, un po’ sottopunta, e all’occorrenza anche esterno. Il problema, in questo caso, sarebbe la trattativa sul cartellino, visto che il Verona non scende sotto i 20 milioni di richiesta. Leggermente meno caro quello di Josip Brekalo, visto che il Wolfsburg chiede circa 15 milioni per lasciarlo tornare in Italia dopo la bella esperienza al suo primo anno in serie A con la maglia del Torino”.

