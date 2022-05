Flores, allenatore Getafe, saluta Olivera: “Mathias è stato un esempio per tutti”

Mathias Olivera, esterno ormai ex Getafe, è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli, ed il suo allenatore, Quique Sanchez Flores, ha voluto salutarlo così in conferenza stampa. “Ringraziamo Mathias per il suo lavoro in squadra, ha avuto un rendimento fantastico ed è stato un esempio per tutti. Noi qui al Getafe lavoriamo affinché i calciatori rendano al meglio e ci siamo riusciti, abbiamo calciatori attrattivi per il mercato. Questo tipo di cessioni per un club come il Getafe sono necessarie”.