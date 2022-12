CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “La salvezza del Napoli Primavera? I momenti alti e bassi della stagione azzurra”

Nel corso di Canale 8, durante la trasmissione “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Ieri pomeriggio il Napoli Primavera, dopo il 2-2 dell’andata, doveva pareggiare fino all’1-1 oppure vincere ed ha scelto la seconda strada. In gol Coli Saco con un imperioso stacco di testa e su rigore Ambrosino, ventesima rete stagionale. Il ragazzo classe 2003 di Procida ha fatto tanti sacrifici per poi arrivare in maglia azzurra e far bene nelle due stagioni appena trascorse. Con la salvezza, il Napoli Primavera giocherà anche la Youth League, esperienza importante anche in campo internazionale. Bene anche altri elementi della rosa, compreso anche Idasiak che ha parato il rigore a Baseggio in pieno recupero. Giusto fare i complimenti ad Alessandro Zanoli, convocato nell’Under 21 di Nicolato, così come a Gaetano e Zerbin nello stage di Mancini. Un grosso in bocca al lupo ad Ambrosino per gli Europei Under 19 e anche ai ragazzi Under 15 Sorrentino e Garofalo. I momenti alti del Napoli Primavera? Le vittorie sui campi di Juventus e Roma”.

