CALCIO FEMMINILE – Rachele Baldi possibile obiettivo del Sassuolo

Dopo aver giocato in prestito nel Napoli femminile, Rachele Baldi torna all’A.s. Roma in attesa di conoscere il suo futuro. Nel suo ruolo di portiere ha sicuramente un ottimo potenziale e la convocazione nel gruppo dell’Italia del c.t. Milena Bertolini ne è una conferma. Per quanto riguarda il futuro, come riporta tuttocalciofemminile.com, ci potrebbe essere la possibile destinazione al Sassuolo, nel caso dovesse andare via Lemey. Baldi avrebbe la struttura fisica e l’esperienza necessaria per giocare nella squadra di coach Piovani.

La Redazione