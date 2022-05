Ancelotti: “E’ la mia quinta finale di Champions. Quella che abbiamo giocato meglio l’abbiamo persa”

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League, fra il suo Real Madrid ed il Liverpool di Jurgen Klopp. “Sì, è la mia quinta finale di Champions. E ricordo perfettamente tutte queste finali. Quella che abbiamo giocato meglio, nel 2005, l’abbiamo persa, ma non dirò di giocare male ai miei giocatori. Piuttosto significa che in una finale può succedere di tutto, che dobbiamo essere pronti a tutto. Abbiamo avuto tempo per prepararla e proveremo a fare del nostro meglio ma non sono convinto che sia sufficiente per vincere. Nel calcio c’è qualcosa che non puoi controllare. Il sapore prima di giocare queste partite è sempre molto bello, devi godertelo. Dopo il fischio dell’arbitro comincia un’altra storia che si va a scrivere”.