VIDEO – SSCN – “Thank you Faouzi!” Alcune delle più belle giocate di Ghoulam

Anche Faouzi Ghoulam probabilmente non vestirà più la maglia del Napoli dopo 8 anni di permanenza in azzurro. L’esterno algerino è stato uno dei perni importanti del Napoli della Grande Bellezza del periodo di Maurizio Sarri, poi è arrivato l’infortunio che lo ha fermato, e da allora in campo ha giocato pochissimo. Il profilo Twitter della SSCN ha voluto omaggiarlo di un video con alcune delle sue migliori giocate, e con tanto di ringraziamento, “THANK YOU FAOUZI!”