Tosto, ex calc.: “Iervolino è tosto, siamo ai livelli di De Laurentiis”

Vittorio Tosto, ex difensore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, alla trasmissione Stadio Aperto, soffermandosi in particolare sulla salvezza della Salernitana.

“Sembrava di stare sulle montagne russe, nelle ultime giornate è successo di tutto, con clamorosi colpi di scena. Si è passati da uno stato d’animo all’opposto, ma alla lunga la Salernitana ha meritato la salvezza. Nel ’98/99 retrocedemmo, stavolta credo che la mano divina gli abbia restituito quanto ci è stato tolto allora”.

Sabatini e Nicola rimarranno? “Hanno compiuto un autentico miracolo e spero che rimangano, sono destinati a entrare nel cuore dei salernitani davvero per molto tempo. Mi auguro soprattutto che Nicola non cambi piazza e sia il futuro del club”.

L’ipotesi Cavani intanto fa sognare i tifosi. “Iervolino è un presidente forte, campano, è stato portato in trionfo. Siamo davvero sui livelli di De Laurentiis, la Salernitana è destinata a scrivere una nuova pagina di storia, che possa durare nel tempo. Già l’hanno fatto salvandosi per la prima volta in Serie A, non mi sorprenderei arrivasse un giocatore come Cavani”.