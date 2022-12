TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “La stagione del Napoli? Voto e stagione divisa in fasi”

Nel corso di Teleclub Italia, durante la trasmissione “All Club Italia News”, condotto da Gennaro De Lena, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “La stagione del Napoli? La diviso in due fasi, la prima dove fino a Febbraio la squadra ha ottenuto il massimo, tra mille difficoltà è riuscito a conservare la zona Champions e crearsi un varco per la lotta scudetto. Meno bene proprio nelle famose tre gare, dove diverse componenti non hanno fatto bene. Il mister poteva trovare le alternative contro le squadre ben organizzate. La squadra poteva fare di più con il giusto carattere, infine il club per incentivare di più. Il voto nel complesso è sul 7.5. Sul ruolo del portiere credo che Ospina sarebbe stato giusto confermarlo, vista la stagione disputata, però è chiaro che le voci portano ad una sua cessione a scadenza di contratto, vediamo che porterà il mercato. Vergara? Questa stagione è stata da considerare molto positiva, un centrocampista con ampi margini di crescita e decisivo in diverse gare di campionato. Credo che debba fare la famosa gavetta nel professionismo, assieme ai vari Costanzo, Idasiak e Ambrosino”.

