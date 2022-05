Il Napoli e Olivera, dopo oggi si sono fatti nuovi passi in avanti per il passaggio in azzurro del terzino sinistro del Getafe. Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, i due club hanno raggiunto l’intesa, 15 milioni, bonus compresi. Ora manca solo il twitter presidenziale che avverrà il primo Luglio con l’apertura del mercato estivo, ma il Napoli e Olivera ormai è davvero tutto fatto.

La Redazione