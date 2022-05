SERIE C FEMMINILE – Trento-Vicenza 2-1, la squadra di Spagnolli balza al primo posto

Questo pomeriggio si è giocato lo scontro diretto al vertice di serie C girone B tra il Trento e il Vicenza. Le biancorosse sbloccano la gara con Bassi. Le padroni di casa allenate da mister Massimo Spagnolli ribaltano il match con le reti di Poli ed Erlicher. Ora per il Trento bastano due successi per essere certi della promozione in serie B, quindi il destino è nelle loro mani.

La Redazione