Scontri La Spezia, continuano le indagini: tra poco decine di Daspo

Mentre sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo, 30 mila euro di multa e chiusura della Curva A per il Napoli, 15 mila e chiusura del settore Piscina per lo Spezia, le indagini continuano.

Nei prossimi giorni, una volta identificati, scatteranno i Daspo: si ipotizzano decine di provvedimenti di divieto di accesso allo stadio. Nel frattempo, i cinque arrestati – tra l’altro accusati di reati come rissa aggravata e tra questi c’era pure chi aveva già ricevuto in passato il Daspo – avranno solo l’obbligo di dimora tra le 20 e le 8 ed il divieto di lasciare la provincia di residenza (4 sono di La Spezia, uno di Napoli) ma ottengono il permesso di andare al lavoro o all’università, visto che uno di loro è studente. Ieri pomeriggio, infatti, il giudice del tribunale di La Spezia, Luisa Carta, ha revocato il provvedimento di arresti domiciliari. Un ultrà napoletano è ancora ricoverato in ospedale per la gravi ferite rimediate a una mano a seguito dello scoppio di un petardo. L’uomo avrebbe detto ai carabinieri di aver raccolto il petardo da terra avendolo scambiato per un fumogeno.